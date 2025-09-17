Кадыров объяснил, почему был жестким и принципиальным

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров года, что применял жесткий стиль управления в период борьбы с терроризмом и неисполнением обязанностей чиновниками, но сейчас, когда регион достиг стабильности, такой подход не нужен. Он отверг слухи о своей болезни и подчеркнул, что выстроенная система работает эффективно.
"Да, я был жестким и принципиальным в отношении терроризма, и тех, кто не выполнял свои обязанности, не оправдывал надежду простых граждан. И я не стыжусь этого. Тогда это было нужно. Сейчас – нет", — заявил Кадыров РИА Новости.
По его словам, в прошлом жесткие меры были оправданы необходимостью борьбы с терроризмом и восстановления порядка. После победы над терроризмом и налаживания мирной жизни Чечня сосредоточилась на развитии и планах на будущее.
Кадыров отметил, что система управления в республике «работает как часы», и нет необходимости в резких действиях, несмотря на слухи западных критиков о его здоровье или отсутствии активности. Он подчеркнул, что не видит причин менять текущий подход, так как регион стабильно функционирует.
Рамзан Кадыров неоднократно отрицал появлявшуюся в средствах массовой информации и социальных сетях информацию о наличии у него проблем со здоровьем. В августе 2024 года руководитель Чеченской Республики заявил, что ему приписывают несуществующие заболевания, а слухи о его состоянии появляются каждый раз, когда он немного прибавляет или теряет в весе. В октябре 2023 года Кадыров также отмечал, что распространители подобных домыслов преследуют цель подорвать стабильность государства, посеять раздор среди народов и нанести ущерб религии.
