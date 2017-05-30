08:29 30 мая 2017 1

44-метровая пирамида оказалась разрушена до основания Фото: скрин видео соцсетей

Ураган обрушил пирамиду, построенную по проекту инженера Александра Голода на Новорижском шоссе. В пресс-служба администрации Истры пояснили, что пирамида разрушена до основания.

Руководитель администрации Истры Андрей Дунаев рассказал «Федеральному агентству новостей», что в прилегающих в району с пирамидой деревнях сейчас есть проблемы с электроснабжением. На месте происшествия работают 14 аварийных бригад.

Между тем очевидцам удалось снять разрушение пирамиды природной стихией. Как рассказал телеканалу 360 один из авторов видео, в пирамиде он проводил обряд по заказу. На кадрах видно, как несколько человек выходят из пирамиды, закрывают ее, а секунды спустя постройка падает на землю.

Пирамида была построена по проекту Голода в 1999 году и относилась к классу так называемых «энергетических пирамид». Ее высота составляла 44 метра. Отличительной особенностью пирамид Голода является то, что в них пропорция золотого сечения применяется к отношению диаметров соседних шаров, последовательно вписанных в правильную четырехгранную пирамиду, уточняет портал «Русская планета».

Александр Голод, который занимается изучением пирамид несколько десятков лет, рассказал, что эффект формы Пирамиды заключается в способности к изменению структуры окружающего ее пространства, исправляя, тем самым, дефекты, обусловленные неразумной деятельность как сообщества людей, так и самой природы».

Обрушившийся на московский регион ураган в понедельник, 29 мая, по официальным данным унес жизни 11 человек. Число пострадавших приблизилось к 140. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.