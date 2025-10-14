Главная военная прокуратура направит в суд дело о покушении на Симоньян и Собчак

Главная военная прокуратура направит в столичный военный суд уголовное дело о попытке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак. Об этом сообщил один из участников процесса.
«После утверждения в прокуратуру обвинительного заключения по уголовному делу в отношении фигурантов его материалы будут направлены надзорным ведомством для рассмотрения по существу в один из столичных военных судов», — цитирует собеседника ТАСС. О передаче уголовного дела во второй Западный окружной военный суд сообщил другой участник судебного разбирательства.
По данным следствия, обвиняемые пытались организовать покушение на Симоньян и Собчак по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), а также совершали нападения на людей азиатской внешности. Фигуранты дела обвиняются в совершении сразу пяти преступлений, включая участие в деятельности террористической организации, публичные призывы к экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, разбой и хулиганство (статьи 205.5, 280, 282, 162 и 213 УК РФ).
В числе фигурантов дела — трое несовершеннолетних, включая восьмиклассника. Им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сами обвиняемые свою вину не признают и настаивают, что их действия носили исключительно хулиганский характер. Они отвергают обвинения в планировании покушения на журналистов.
Попытка покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак была предотвращена в июле 2023 года, а в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые, по данным следствия, действовали по заданию СБУ. В октябре 2025 года обвиняемым добавили статью о возбуждении ненависти или вражды, помимо уже имеющихся обвинений в призывах к экстремизму, участии в террористической организации, разбое и хулиганстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.