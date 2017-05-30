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30 мая 2017
29 мая 2017
10:09  30 мая 2017 0

Десятки москвичей попали в больницы из-за урагана. Среди пострадавших — дети

Последствия урагана в Асбесте
Ураган в Москве валил деревья и срывал крышиФото: Дарья Ефремова
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Ураган унес жизни людей в Москве
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От урагана в Москве пострадали 168 человек. Из них 108 остаются в больницах.

Как сообщает Lenta.ru, москвичи получили ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы. Среди пострадавших — 22 ребенка. Горздравом столицы созданы специальные бригады врачей, которые объезжают пациентов, проводят консилиумы.

Штормовой ветер пришел в Москву 29 мая. Буря сносила рекламные щиты, срывала кровлю с крыш, ломала деревья и переворачивала остановки общественного транспорта.

По последним данным, погибли 11 человек.

Данил Бардин
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