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30 мая 2017
29 мая 2017
11:05  30 мая 2017 0

Набиуллина рассказала, что ждет экономику России в ближайшем будущем

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира, пмэф-2016
Глава Центробанка рассказала о новых вызовах для российской экономикиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России в ближайшем будущем столкнется с рядом внутренних и внешних вызовов. По ее мнению, преодолеть эти угрозы страна сможет за счет эффективных финансовых институтов.

Одной из главных угроз, по мнению Набиуллиной, является общее замедление темпов глобального экономического роста. «По сравнению с нулевыми годами, рост выглядит все еще малоубедительным», — приводит слова председателя Банка России «Газета.Ru».

Вторым вызовом для экономики страны, по мнению Набиуллиной, станет отсутствие в мире явных локомотивов роста, которые нуждаются в традиционном российском экспорте. Она отметила, что раньше эту роль играл Китай, однако сейчас экономика КНР перестраивается, и уже заметно замедление, а рост идет за счет потребления, а не экспорта или инвестиций.

Кроме того, в мире за счет добычи сланцевой нефти и газа увеличилось предложение энергетических товаров. Также наблюдается и переизбыток мощностей в металлургии. «Можно говорить не только о конце нефтяного, но и в целом о конце сырьевого суперцикла», — делает вывод Набиуллина.

Внутри страны потенциал роста за счет использования имеющихся ресурсов и мощностей ограничен. Как отметила глава ЦБ, безработица находится на уровне, близком к историческому минимуму, при этом загрузка производственных мощностей близка к историческому максимуму.

«Резервы для роста сейчас находятся в повышении эффективности компаний как в государственном, так и в частном секторе», — пояснила глава финансового регулятора.

Эльвира Набиуллина отметила, что предприятия обязаны снижать издержки, повышать качество управления, в стране должны появляться новые малые и средние предприятия и создаваться условия для их развития. Экономический рост в России потребует эффективных финансовых институтов, подчеркнула глава ЦБ.

В марте Эльвира Набиуллина объявила о начале нового экономического цикла. В настоящий момент банковская система России в целом восстановилась после шоков 2014—2015 годов, приводит ее слова «Национальная служба новостей». Набиуллина тогда подчеркнула, что у финансовых организаций появилась возможность наращивать кредитование.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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