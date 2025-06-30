Суд на Украине приговорил блогера Акима Апачева к 12 годам заочно

30 июня 2025 в 10:11 Размер текста - 17 +

Блогер с 2014 года поддерживает российские войска и Донбасс Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы блогера, рэпера и художника Акима Апачева (Гасанова), который открыто поддерживает Россию и СВО. Также суд постановил конфисковать имущество. Новость по теме Мат, граффити и блогеры: из-за чего разгорелся конфликт между репером Апачевым, блогерами и губернатором «Суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества блогера Акима Апачева», — говорится в решении на сайте Винницкого горсуда. Ранее его объявляли в розыск. Сам Апачев в беседе с РИА Новости уточнял, что уже давно находится в списках на устранение украинскими спецслужбами. Блогер поддерживает российские войска и СВО. В марте он попал в скандальную историю, когда написал в освобожденной Судже граффити с матершинымми высказыванниями в адрес сторонников киевского режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы блогера, рэпера и художника Акима Апачева (Гасанова), который открыто поддерживает Россию и СВО. Также суд постановил конфисковать имущество. «Суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества блогера Акима Апачева», — говорится в решении на сайте Винницкого горсуда. Ранее его объявляли в розыск. Сам Апачев в беседе с РИА Новости уточнял, что уже давно находится в списках на устранение украинскими спецслужбами. Блогер поддерживает российские войска и СВО. В марте он попал в скандальную историю, когда написал в освобожденной Судже граффити с матершинымми высказыванниями в адрес сторонников киевского режима.