Суд на Украине приговорил блогера Акима Апачева к 12 годам заочно

Украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы блогера, рэпера и художника Акима Апачева (Гасанова), который открыто поддерживает Россию и СВО. Также суд постановил конфисковать имущество.
«Суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества блогера Акима Апачева», — говорится в решении на сайте Винницкого горсуда. Ранее его объявляли в розыск.
Сам Апачев в беседе с РИА Новости уточнял, что уже давно находится в списках на устранение украинскими спецслужбами. Блогер поддерживает российские войска и СВО. В марте он попал в скандальную историю, когда написал в освобожденной Судже граффити с матершинымми высказыванниями в адрес сторонников киевского режима.
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