Суд на Украине приговорил блогера Акима Апачева к 12 годам заочно

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Молоток судьи. Создано в Midjourney, вердикт, суд, молоток судьи, молоток правосудия
Блогер с 2014 года поддерживает российские войска и Донбасс Фото:

Украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы блогера, рэпера и художника Акима Апачева (Гасанова), который открыто поддерживает Россию и СВО. Также суд постановил конфисковать имущество.

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«Суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества блогера Акима Апачева», — говорится в решении на сайте Винницкого горсуда. Ранее его объявляли в розыск.

Сам Апачев в беседе с РИА Новости уточнял, что уже давно находится в списках на устранение украинскими спецслужбами. Блогер поддерживает российские войска и СВО. В марте он попал в скандальную историю, когда написал в освобожденной Судже граффити с матершинымми высказыванниями в адрес сторонников киевского режима.

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Украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы блогера, рэпера и художника Акима Апачева (Гасанова), который открыто поддерживает Россию и СВО. Также суд постановил конфисковать имущество. «Суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества блогера Акима Апачева», — говорится в решении на сайте Винницкого горсуда. Ранее его объявляли в розыск. Сам Апачев в беседе с РИА Новости уточнял, что уже давно находится в списках на устранение украинскими спецслужбами. Блогер поддерживает российские войска и СВО. В марте он попал в скандальную историю, когда написал в освобожденной Судже граффити с матершинымми высказыванниями в адрес сторонников киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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