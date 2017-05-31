МЧС объяснило отсутствие экстренного оповещения об урагане

02:52 31 мая 2017 0

Прогноз Росгидромета не соответствовал критериям ЧС Фото: Дарья Ефремова

Жители Москвы не получили экстренных sms-оповещений о надвигающемся урагане, поскольку прогноз Росгидромета на 29 мая не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«По классификации МЧС России, определяющей „уровни опасности“ и порядок информирования и оповещения, поступивший прогноз не подпадал под критерии „чрезвычайная ситуация“, так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с, то есть 17-22 м/с. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было», — приводит заявление МЧС агентство «Интерфакс».

В связи с этим ведомством осуществлялось лишь информирование о комплексе неблагоприятных погодных условий через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и SMS-рассылку, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Информирование населения посредством отправки коротких текстовых сообщений (SMS) является одним из способов информирования населения, но не основным, так как характеризуется наибольшим временем доставки сообщения до абонента и минимальным процентом охвата населения с учетом возможностей сотового оператора», — добавили представители МЧС.