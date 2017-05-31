09:02 31 мая 2017 0

Громкоговорители предупредят о ЧС Фото: Илья Московец © URA.RU

МЧС собирается задействовать громкоговорители для предупреждения населения о чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что радиоточки, которые в советское время были обязательны в каждой квартире, уже не дают эффекта, поскольку у многих их уже просто нет.

Россияне отказываются от услуг радиоточек, так как считают их бесполезными и не хотят платить лишних денег, пишет портал Life.ru. После урагана в Москве, унесшего жизни 16 человек, МЧС пришло к выводу, что необходимо дополнить радиоточки информированием через громкоговорители, которые могут обеспечить звуковую трансляцию через громкоговорители в публичных местах.

Однако в МЧС также подчеркивают, что многие люди не готовы к адекватному восприятию информации о ЧП. В связи с этим есть опасение, что включение сирены в городах может посеять панику.

29 мая на Москву и Московскую область обрушился ураган. От штормового ветра пострадали около 170 человек, 16 погибли. Буря сносила рекламные щиты, срывала кровлю с крыш, ломала деревья и переворачивала остановки общественного транспорта.