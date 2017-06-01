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01 июня 2017
31 мая 2017
01:14  01 июня 2017 0

Минобороны РФ подвело итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи

Самолеты в городе. Екатеринбург, самолет, авиация
Ту-154 мог разбиться из-за ошибки экипажаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Крушение самолета Ту-154 в небе над Черным морем 25 декабря 2016 года могло произойти из-за ошибок командира экипажа. На это указывают результаты завершившегося расследования Минобороны РФ.

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомлённости) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — цитирует заявление военного ведомства телеканал RT. Отмечается, что в ходе расследования комиссия не выявила нарушений требований при рассадке пассажиров в салоне воздушного судна, а также при заправке самолета в аэропорту Сочи.

Ранее Telegram-канал «Капитан Врунгель» опубликовал сканы документов, содержащие заключения экспертов о причинах крушениях борта Минобороны, однако достоверность представленных материалов оставалась под вопросом.

Напомним, что Ту-154, выполнявший рейс из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека, в том числе глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты ведущих российских телеканалов, а также участники ансамбля имени Александрова.

Сергей Макеев
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