Минобороны РФ подвело итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи

01:14 01 июня 2017 0

Ту-154 мог разбиться из-за ошибки экипажа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крушение самолета Ту-154 в небе над Черным морем 25 декабря 2016 года могло произойти из-за ошибок командира экипажа. На это указывают результаты завершившегося расследования Минобороны РФ.

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомлённости) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — цитирует заявление военного ведомства телеканал RT. Отмечается, что в ходе расследования комиссия не выявила нарушений требований при рассадке пассажиров в салоне воздушного судна, а также при заправке самолета в аэропорту Сочи.

Ранее Telegram-канал «Капитан Врунгель» опубликовал сканы документов, содержащие заключения экспертов о причинах крушениях борта Минобороны, однако достоверность представленных материалов оставалась под вопросом.

Напомним, что Ту-154, выполнявший рейс из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека, в том числе глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты ведущих российских телеканалов, а также участники ансамбля имени Александрова.