Пермского депутата наказали за пьяную езду

11:25 01 июня 2017 0

Народный избранник повторно нарушил закон, за что и поплатился Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На юге Прикамья депутат за вождение в нетрезвом виде лишен мандата и прав, а также наказан штрафом и принудительными работами. В прокуратуре региона «URA.RU» пояснили, что народный избранник поплатился за повторное нарушение закона.

Бывший член Совета депутатов одного из сельских поселений Чайковского района приговорен судом к 300 часам обязательных работ с лишением права управления автомобилем на два года. Парламентария 4 марта задержали сотрудники полиции за рулем в нетрезвом виде. Причем ранее депутата уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду.

В надзорном ведомстве не раскрывают имя осужденного. Однако известно, что после мартовского инцидента и возбуждения уголовного дела народный избранник добровольно сложил с себя депутатские полномочия.