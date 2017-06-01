{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Пермского края
11:25  01 июня 2017 0

Пермского депутата наказали за пьяную езду

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, алкоголь
Народный избранник повторно нарушил закон, за что и поплатилсяФото: Александр Мамаев © URA.RU

На юге Прикамья депутат за вождение в нетрезвом виде лишен мандата и прав, а также наказан штрафом и принудительными работами. В прокуратуре региона «URA.RU» пояснили, что народный избранник поплатился за повторное нарушение закона.

Бывший член Совета депутатов одного из сельских поселений Чайковского района приговорен судом к 300 часам обязательных работ с лишением права управления автомобилем на два года. Парламентария 4 марта задержали сотрудники полиции за рулем в нетрезвом виде. Причем ранее депутата уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду.

В надзорном ведомстве не раскрывают имя осужденного. Однако известно, что после мартовского инцидента и возбуждения уголовного дела народный избранник добровольно сложил с себя депутатские полномочия.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров