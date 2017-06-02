{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
01 июня 2017
08:23  02 июня 2017 0

Пенсионерам пообещали нищету

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, деньги
Средств пенсионных фондов не хватитФото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперты Всемирного экономического форума пришли к выводу, что пенсионные системы в развитых странах в скором времени перестанут быть сбалансированными. Дело в том, что темпы увеличения продолжительности жизни обгоняют рост пенсионных накоплений, необходимых для дохода на уровне прожиточного минимума, пишет «Коммерсант».

В своем докладе специалисты отметили, что рожденные в 2017 году люди с большой вероятностью будут жить больше 100 лет. Это значит, что на пенсии будущее поколение проведет гораздо больше времени, нежели их предки. Однако современные пенсионные системы могут обеспечивать человека в финансовом плане лишь на протяжении 10-15 лет.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что если на сегодняшний день на одного пенсионера приходится восемь работающих граждан, то к 2050 году их число снизится до четырех.

Пенсионная система сталкивается и с еще одной проблемой. В среднем будущие пенсионеры вносят на свои счета на 10-15% меньше рекомендованных сумм, в результате чего разрыв между имеющимся и необходимым размером накоплений растет. К 2050 году дефицит составит около 400 $ трлн.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров