Пенсионерам пообещали нищету

08:23 02 июня 2017 0

Средств пенсионных фондов не хватит Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперты Всемирного экономического форума пришли к выводу, что пенсионные системы в развитых странах в скором времени перестанут быть сбалансированными. Дело в том, что темпы увеличения продолжительности жизни обгоняют рост пенсионных накоплений, необходимых для дохода на уровне прожиточного минимума, пишет «Коммерсант».

В своем докладе специалисты отметили, что рожденные в 2017 году люди с большой вероятностью будут жить больше 100 лет. Это значит, что на пенсии будущее поколение проведет гораздо больше времени, нежели их предки. Однако современные пенсионные системы могут обеспечивать человека в финансовом плане лишь на протяжении 10-15 лет.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что если на сегодняшний день на одного пенсионера приходится восемь работающих граждан, то к 2050 году их число снизится до четырех.

Пенсионная система сталкивается и с еще одной проблемой. В среднем будущие пенсионеры вносят на свои счета на 10-15% меньше рекомендованных сумм, в результате чего разрыв между имеющимся и необходимым размером накоплений растет. К 2050 году дефицит составит около 400 $ трлн.