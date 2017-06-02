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02 июня 2017
17:31  02 июня 2017 0

Жириновский пытается использовать авиакатастрофу с ансамблем Александрова и «доктором Лизой»

День рождения Жириновского В.В. Москва, жириновский владимир, ВВЖ70
Жириновский вспомнил о резонансной трагедииФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Фракция ЛДПР неоднократно призывала запретить все перелеты в ночное время, а крушение ТУ-154 в декабре 2016 года — это очередная трагедия, которая подтверждает правоту ЛДПР. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Политик раскритиковал организаторов полета военного самолета, разбившегося неподалеку от Сочи. По его словам, ночной перелет был вовсе не обязателен. Пилоты и командир экипажа не спали всю ночь, совершив один перелет из Москвы еще до своего вылета из Адлера, цитирует Жириновского «Русская планета».

Как писало «URA.RU» ранее, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море 25 декабря 2016 года. На борту находились журналисты, музыканты ансамбля Александрова и известный врач Елизавета Глинка. В общей сложности жертвами крушения стали 92 человека.

1 июня стало известно, что Следственный комитет России рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по факту крушения воздушного судна. Командование 800-й авиабазы и ВКС могут обвинить в халатности, если подтвердятся выводы экспертов о том, что причиной авиакатастрофы стала потеря пилотом ориентировки в пространстве.

Юрий Викторов
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