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Главные новости Свердловской области
13:07  03 июня 2017 0

Полпред Холманских сделал принципиальное заявление по выборам губернатора Свердловской области. Его зам Кириллов разъяснил «URA.RU», как принималось решение

Сплав Евгения Куйвашева и Игоря Холманских по Чусовой. Усть-Утка, холманских игорь
Игорь Холманских ежегодно проводит сплав по Чусовой, популяризируя местный туризмФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Движение в защиту человека труда поддержит на выборах губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, нынешнего руководителя региона. Об этом сегодня заявил лидер движения, полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

Заместитель полпреда Борис Кирилллов разъяснил «URA.RU», как был определен кандидат для поддержки движением: управлять Свердловской областью Куйвашеву доверил президент Владимир Путин, он будет баллотироваться от «Единой России» — партии парламентского большинства. Поэтому поддержка движением и лично полпредом вполне логична.

Также Холманских сообщил, что движение определилось с кандидатом в мэры Нижнего Тагила. Если действующий мэр Сергей Носов примет участие в кампании, то он получит поддержку рабочих.

Свое заявление Холманских сделал во время традиционного сплава по реке Чусовой, который в этот раз прошел вместе с единороссами. Также полпред заявил, что движение поддержит на выборах губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Антон Ольшанников
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