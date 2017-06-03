{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 июня 2017
14:47  03 июня 2017 0

«Ураганный тренд» авторынка. Москвичи массово распродают пострадавшие от бури машины

Природная стихия легко валила деревья на припаркованные снизу машиныInstagram/пользователь Strelchenkos

Столичные автовладельцы избавляются от недорогих авто, побитых ураганом.

Жители Москвы в срочном порядке распродают машины, которые пострадали от недавнего урагана. Большинство транспортных средств- недорогие бюджетные модели. При этом цену на авто владельцы практически не снижают, — сообщает информагентство Nation News.

Дорогих машин на в объявлениях интернет- распродажи почти не встречается. Эксперты объясняют это страховкой КАСКО. Владельцы авто премиум- класса, скорее всего сейчас заняты оформлением страховые компенсаций.

Напомним, ураган обрушился на Москву в минувший понедельник. Непогода унесла жизни 16 человек. Более 100 жителей московского региона получили ранения различной степени тяжести.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров