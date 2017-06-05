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Главные новости Челябинской области
10:58  05 июня 2017 0

Южноуральские дети отправились в лучшие загородные центры. В этом году — ставка на безопасность

Детские лагеря Курган, детский лагерь, спортивный комплекс, дети
В каждом лагере уже есть автомобиль «скорой», видеонаблюдение и тревожные кнопкиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В детских загородных центрах «Уральские зори» и «Горное ущелье», которые входят в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ММК, начался оздоровительный сезон.

Лагеря компании в летний сезон примут более 5500 детей, значительная часть из которых — дети работников Группы ММК, сообщили в пресс-службе. Первая смена в «Уральских зорях» началась 1 июня, на следующий день отдыхающие заехали в «Горное ущелье».

В этом году для приема юных гостей проведена большая работа по благоустройству и ремонту, но особое внимание уделили вопросам обеспечения безопасности. На территории и в корпусах она обеспечивается наличием системы охраны, целостности ограждений и заборов, контроля доступа как на территорию, так и в корпуса, системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой вызова полиции, кнопкой дублирования вызова полиции. Медицинское сопровождение обеспечивается третьей детской больницей, в каждом лагере имеется автомобиль скорой помощи, рассказала директор Детского оздоровительного центра ММК Светлана Тулупова.

Отметим, центры детского оздоровительного комплекса ММК не раз признавались лучшими в области и остаются одними из самых популярных в регионе. Комфортное размещение, проживание и насыщенная культурно-познавательная программа привлекает сюда детей со всей Челябинской области. В каждом оздоровительно-образовательном центре реализуются программы, охватывающие все образовательные направления, работают кружки и творческие объединения по запросу детей.

При этом работники Группы ММК имеют возможность приобрести путевки для своих детей по более низкой цене. Родительский взнос за путевку в «Горное ущелье» и «Уральские зори» составит от 8 до 10 тысяч рублей в зависимости от смены.

Юрий Викторов
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