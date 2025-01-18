18 января 2025

Где в Челябинске продается самое дешевое вторичное жилье. Инфографика

Самое бюджетное жилье продается на ЧМЗ, в Копейске и в деревне под Челябинском
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Академ Риверсайд. Челябинск, жилье, недвижимость, новостройки, академ риверсайд
Жилье в Казанцево в среднем продают по 78 тысяч рублей за «квадрат» Фото:

В Челябинске и пригороде самые дешевые квартиры на вторичном рынке продаются в деревне Казанцево, в Металлургическом районе и в Копейске. Самое дешевое жилье в деревне Казанцево в среднем продается за 78 тысяч рублей за «квадрат», сообщили в пресс-службе «Этажи».

«В топ-3 самых бюджетных квартир в Челябинске и пригороде входят квартиры в деревне Казанцево (78 000 рублей), на ЧМЗ (83 000 рублей) и в Копейске (90 тысяч рублей) за квадратный метр. Стоимость квартир там ниже среднерыночной, в целом по городу средняя цена составляет 98 000 рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе.

Самые дешевые квартиры на вторичном рынке продают по 78 тысяч рублей за квадратный метр в Сосновском районе в деревне Казанцево
Самые дешевые квартиры на вторичном рынке продают по 78 тысяч рублей за квадратный метр в Сосновском районе в деревне Казанцево

При этом квартиры в вышеуказанных районах можно купить и дешевле. Деревня Казанцево расположена в одном из самых перспективных и быстро развивающихся районов — в Сосновском районе Челябинской области. Расстояние до Челябинска составляет 21 километр. На сайте «Avito» можно найти объявления о продаже квартир по 68 000 рублей за квадратный метр (при средней цене в том же районе — 78 000 рублей).

Самые дешевые квартиры в Челябинске и пригороде продаются в самом востребованном и быстро развивающемся Сосновском районе
Самые дешевые квартиры в Челябинске и пригороде продаются в самом востребованном и быстро развивающемся Сосновском районе

Также недорогие квартиры в Челябинске на ЧМЗ в хорошем состоянии можно найти по цене от 74 000 рублей за «квадрат» (при средней цене в том же районе в 83 000 рублей). В Копейске самое дешевое жилье в хорошем состоянии можно купить за 70 000-72 000 рублей за квадрат притом, что средняя цена составляет 90 тысяч рублей.

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В Челябинске и пригороде самые дешевые квартиры на вторичном рынке продаются в деревне Казанцево, в Металлургическом районе и в Копейске. Самое дешевое жилье в деревне Казанцево в среднем продается за 78 тысяч рублей за «квадрат», сообщили в пресс-службе «Этажи». «В топ-3 самых бюджетных квартир в Челябинске и пригороде входят квартиры в деревне Казанцево (78 000 рублей), на ЧМЗ (83 000 рублей) и в Копейске (90 тысяч рублей) за квадратный метр. Стоимость квартир там ниже среднерыночной, в целом по городу средняя цена составляет 98 000 рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе. При этом квартиры в вышеуказанных районах можно купить и дешевле. Деревня Казанцево расположена в одном из самых перспективных и быстро развивающихся районов — в Сосновском районе Челябинской области. Расстояние до Челябинска составляет 21 километр. На сайте «Avito» можно найти объявления о продаже квартир по 68 000 рублей за квадратный метр (при средней цене в том же районе — 78 000 рублей). Также недорогие квартиры в Челябинске на ЧМЗ в хорошем состоянии можно найти по цене от 74 000 рублей за «квадрат» (при средней цене в том же районе в 83 000 рублей). В Копейске самое дешевое жилье в хорошем состоянии можно купить за 70 000-72 000 рублей за квадрат притом, что средняя цена составляет 90 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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