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05 июня 2017
04 июня 2017
Главные новости Свердловской области
21:05  05 июня 2017 0

В Нижнем Тагиле Куйвашеву назвали новую сумму ущерба от урагана. За сутки она выросла в разы

Выездное заседание комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Свердловская область, Нижний Тагил
Врио губернатора провел срочное совещание по итогам штормаФото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство Свердловской области продолжает подсчитывать ущерб от прошедшего над регионом в выходные шторма. По предварительным оценкам, которые журналистам озвучил министр ЖКХ Николай Смирнов, сумма урона составляет более 500 миллионов рублей. При этом он оговорился, что большую часть затрат понесут частные компании, в первую очередь электросетевые, которые будут восстанавливать линии электропередачи за свой счет.

При этом, по оценке министра, предварительно размер ущерба социальной сфере, которую придется восстанавливать за счет бюджета, — порядка 200 миллионов рублей.

Шторм прошел над Свердловской областью в субботу, 3 июня. В отдельных районах скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Пострадало 11 муниципалитетов, сильнее всего Староуткинск и Нижний Тагил. В последнем во время непогоды упавшее дерево убило мужчину. Кроме того, 48 муниципалитетов испытывали трудности из-за обрывов линий электропередачи. Общая численность жителей области, так или иначе пострадавших от непогоды, составляет более 120 тысяч человек.

По подсчетам кабмина, в той или иной степени по области пострадало 6800 домов, в том числе порядка 200 многоквартирных. У большинства снесена или частично разрушена крыша, но есть и отдельные случаи, когда небольшие здания разваливались целиком.

В понедельник, 5 июня, губернатор Евгений Куйвашев провел в Нижнем Тагиле заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Согласно прозвучавшему на мероприятии докладу Николая Смирнова, за минувшие двое суток большую часть последствий удалось устранить, но по состоянию на 12 часов дня в 8 населенных пунктах 3,5 тысячи человек все еще остается без электричества в домах. Все восстановительные работы планируется завершить до конца недели. Как добавил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, среди прочих проблем возникла неожиданная задача по восстановлению трамвайных линий в городе. Ветром было сорвано 8 километров контактных проводов — пока нашли только 3 километра на замену, которые выпросили у Екатеринбурга.

По первоначальным сообщениям кабмина, на борьбу с последствиями непогоды планировалось выделить 100 миллионов рублей из резервного фонда области. За время поездки Евгения Куйвашева в Нижний Тагил выяснилось, что 70 миллионов необходимо на починку крыш одного только «Танкограда».

Игорь Чукреев
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