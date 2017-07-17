Археологи нашли доказательства существования древних цивилизаций в Югре

Ханты-Мансийские археологи нашли останки древних цивилизаций в югорской столице. Всего было обнаружено более полутора тысяч артефактов, датируемых 4-6 веком нашей эры (свыше 1,6 тыс. лет). Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил «URA.RU» старший научный сотрудник отдела археологии Музея природы и человека, Михаил Гизбрехт.
По словам собеседника, раскопки проводились в рамках государственного задания по сохранению и использованию объектов культурного наследия, которым грозит уничтожение.
«Археологические объект, поселение „Горное 2“, который находится в популярном месте для городских пикников, на территории Самаровского чугаса (природный парк — ред.) стал объектом раскопок. В связи с человеческим вмешательством местность сильно пострадала. Общая площадь раскопок составила 120 кв. метров, в результате трех недель раскопок было найдено свыше полутора тысяч артефактов: фрагменты древних сосудов карымской культуры раннего средневековья, предметы из камня со следами ретуши, металические иглы и так далее», — комментирует Михаил Гизбрехт.
Также собеседник рассказал, что найденные объекты сейчас обрабатываются, и осенью состоится временная выставка экспонатов.
Стоит отметить, что в ХМАО проходит просветительская программа «Югра многовековая». Программа направлена на освещение исторического наследия региона и на возврат к югорским историческим истокам. В департаменте образования разрабатывают соответствующие книги и учебники. Также по всей территории округа проводятся археологические раскопки.