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07:58  23 июля 2017 0

В Салехарде восстановлено энергоснабжение

Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., молния
Молния вывела из строя городскую подстанциюФото: Pixabay

Представители «АО «Салехардэнерго» рассказали о восстановительных работах, проводившихся в Салехарде после попадания молнии в подстанцию. По данным энергетиков, устранением ситуации занимались инженеры, аварийные бригады, а также рабочие-вахтовики.

«Осложнялось тем, что из-за этих ударов случились перебои с оперативной связью, радиосвязью с диспетчерским управлением — удары были сильные, поэтому мы так долго собирались, более 3 часов. Те повреждения, которые получили — мы локализовали, а потребителей запитали по резервным линиям», — цитирует главного инженера АО «Салехардэнерго» Александра Пизняка «Вести Ямал».

Помимо подстанции, под ударом грозы оказалась и ЖКХ-котельная. По уточненным данным, возгорание затронуло лишь внешнюю часть здания. Ожидается, что в ближайшее время объект начнет работать в обычном режиме.

Жители Салехарда по-разному оценили работу местных властей по устранению последствий стихии. Многие с иронией восприняли новость о поэтапном восстановлении электроэнергии: «Поэтапно это как? Первично „слугам народа“ на Молодёжке, потом всем остальным? Уже почти три часа без света сидим!», «Как началось, так и закончилось!!!», «Даже чайник не успел закипеть, как снова отключили». Но подавляющее большинство пользователей местных пабликов «Вконтакте» не увидели в инциденте ничего сверхъестественного. «Если надо костер сделаю, чум построю, карабин достану!», «вы без цивилизации вообще бы сдохли, и истерили бы по поводу и без, работают люди, работают, за 2 минуты ничего не делается», «если вы такой умный идите и работайте вместо этих руко*опых, как вы говорите, и делайте все быстро и сразу».

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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