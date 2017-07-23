Главный демократ в сенате США призвал Клинтон не винить во всем Россию

12:51 23 июля 2017 0

Рейтинг Клинтон продолжает падать Фото: depositphotos.com © URA.RU

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил, что экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не смогла победить на выборах вовсе не из-за России, а потому, что избиратели так и не смогли понять, что именно отстаивает политик.

«Люди не знали, что мы отстаиваем, мы были просто против Трампа. И они все еще в это верят», — приводит слова сенатора «Газета.ру».

По словам Шумера, в своих неудачах нужно винить прежде всего себя, а не других и не Россию. Отметим, что на данный момент рейтинг Хиллари Клинтон упал до рекордно низких отметок.

Ранее экс-первая леди Америки заявляла, что проиграла президентскую гонку благодаря козням Кремля, напоминают «Известия».