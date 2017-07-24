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Главные новости Челябинской области
11:38  24 июля 2017 0

В Челябинской области пенсионерка разделась, чтобы не платить штраф

Заседание по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп, судебный пристав, судебное заседание, суд, федеральная служба судебных приставов
Дама смутила приставов легким поведениемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

61-летнюю жительницу Чебаркуля привлекли к административной ответственности за то, что она разделась перед судебными приставами, когда те пришли к ней домой, сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов Челябинской области.

Ранее пенсионерке Наталье Александровне выписали штраф за то, что в новогодние праздники соседи пожаловались на шум, громкую музыку и нецензурную брань, доносящиеся из ее квартиры. В итоге после визита участкового суд назначил активной даме штраф в две тысячи рублей. Однако пенсионерка не торопилась выплачивать долг государству, и к делу подключили судебных приставов.

Женщину вызвали в отдел, где составили еще один протокол. В это время дама плакала, жалуясь на то, что четыре года в колонии за убийство сожителя не прошли для не даром и она потеряла ориентиры в жизни. В итоге штраф вырос до четырех тысяч рублей. Из-за того, что сумма в указанный срок так и не поступила на депозитный счет приставов, им пришлось нанести визит женщине. Во время общения дама на минуту удалилась в ванную, откуда выскочила, едва накинув халат на голое тело со словами: «Делайте со мной, что хотите!».

Впрочем, ожидаемого эффекта пенсионерке произвести не удалось — на нее составили еще два протокола, женщине придется в течение двух месяцев заплатить за озорное поведение еще две тысячи рублей.

На вопрос о том, зачем дама разделась при посторонних мужчинах, она ответила просто: «Бес попутал».

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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