61-летнюю жительницу Чебаркуля привлекли к административной ответственности за то, что она разделась перед судебными приставами, когда те пришли к ней домой, сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов Челябинской области.
Ранее пенсионерке Наталье Александровне выписали штраф за то, что в новогодние праздники соседи пожаловались на шум, громкую музыку и нецензурную брань, доносящиеся из ее квартиры. В итоге после визита участкового суд назначил активной даме штраф в две тысячи рублей. Однако пенсионерка не торопилась выплачивать долг государству, и к делу подключили судебных приставов.
Женщину вызвали в отдел, где составили еще один протокол. В это время дама плакала, жалуясь на то, что четыре года в колонии за убийство сожителя не прошли для не даром и она потеряла ориентиры в жизни. В итоге штраф вырос до четырех тысяч рублей. Из-за того, что сумма в указанный срок так и не поступила на депозитный счет приставов, им пришлось нанести визит женщине. Во время общения дама на минуту удалилась в ванную, откуда выскочила, едва накинув халат на голое тело со словами: «Делайте со мной, что хотите!».
Впрочем, ожидаемого эффекта пенсионерке произвести не удалось — на нее составили еще два протокола, женщине придется в течение двух месяцев заплатить за озорное поведение еще две тысячи рублей.
На вопрос о том, зачем дама разделась при посторонних мужчинах, она ответила просто: «Бес попутал».