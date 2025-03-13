Самыми хоккейными городами страны стали Магнитогорск и Челябинск

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Магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» вышли в плей-офф Кубка Гагарина 2025 года
Магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» вышли в плей-офф Кубка Гагарина 2025 года Фото:

Магнитогорск и Челябинск возглавили рейтинг самых хоккейных городов России. К такому выводу пришло исследование, проведенное аналитиками «Спортс.ру»

«Рейтинг самых хоккейных городов России возглавил Магнитогорск. На втором месте — Челябинск. На третьем — Омск. Замыкают первую десятку Москва и Екатеринбург», — показали результаты исследования.

В рейтинг вошли 43 города России, в которых есть команды, играющие в КХЛ или ВХЛ. Города оценивали по восьми критериям, среди которых спортивные результаты, зрительский интерес, активность аудитории и другие.

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Магнитогорск и Челябинск возглавили рейтинг самых хоккейных городов России. К такому выводу пришло исследование, проведенное аналитиками «Спортс.ру» «Рейтинг самых хоккейных городов России возглавил Магнитогорск. На втором месте — Челябинск. На третьем — Омск. Замыкают первую десятку Москва и Екатеринбург», — показали результаты исследования. В рейтинг вошли 43 города России, в которых есть команды, играющие в КХЛ или ВХЛ. Города оценивали по восьми критериям, среди которых спортивные результаты, зрительский интерес, активность аудитории и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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