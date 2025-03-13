Самыми хоккейными городами страны стали Магнитогорск и Челябинск

Магнитогорск и Челябинск возглавили рейтинг самых хоккейных городов России. К такому выводу пришло исследование, проведенное аналитиками «Спортс.ру»
«Рейтинг самых хоккейных городов России возглавил Магнитогорск. На втором месте — Челябинск. На третьем — Омск. Замыкают первую десятку Москва и Екатеринбург», — показали результаты исследования.
В рейтинг вошли 43 города России, в которых есть команды, играющие в КХЛ или ВХЛ. Города оценивали по восьми критериям, среди которых спортивные результаты, зрительский интерес, активность аудитории и другие.
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