Американский президент Дональд Трамп потребовал расследовать вмешательство Украины в президентские выборы в США. По его мнению, власти Киева поддерживали его главного оппонента — демократа Хиллари Клинтон.
«Украинские усилия по саботажу кампании Трампа — „тихо работали на усиление Клинтон“. Так что, где расследование, генеральный прокурор», — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter. Трамп попросил заняться расследованием генпрокурора США Джеффа Сешнса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Как именно Киев мешал его кампании, Трамп не уточнил, добавляет информагентство Nation-News.
О вмешательстве Украины в выборы президента США впервые написала газета Politico. В январе на страницах издания появилась информация о том, что американка украинского происхождения Александра Чалупа исследовала деятельность руководителя кампании Трампа Пола Манафорта и делилась находками с представителями штаба Клинтон, напоминает «Национальная служба новостей».