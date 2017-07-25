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25 июля 2017
18:19  25 июля 2017 0

Трамп обвинил Украину во вмешательстве в президентские выборы США

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Дональд Трамп потребовал расследовать вмешательство Украины в американские выборыФото: depositphotos.com © URA.RU

Американский президент Дональд Трамп потребовал расследовать вмешательство Украины в президентские выборы в США. По его мнению, власти Киева поддерживали его главного оппонента — демократа Хиллари Клинтон.

«Украинские усилия по саботажу кампании Трампа — „тихо работали на усиление Клинтон“. Так что, где расследование, генеральный прокурор», — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter. Трамп попросил заняться расследованием генпрокурора США Джеффа Сешнса, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как именно Киев мешал его кампании, Трамп не уточнил, добавляет информагентство Nation-News.

О вмешательстве Украины в выборы президента США впервые написала газета Politico. В январе на страницах издания появилась информация о том, что американка украинского происхождения Александра Чалупа исследовала деятельность руководителя кампании Трампа Пола Манафорта и делилась находками с представителями штаба Клинтон, напоминает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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