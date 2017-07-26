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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Свердловской области
14:54  26 июля 2017 2

Собственник помещений банкротит разноцветный офисник в центре Екатеринбурга

Офис футбольного клуба
За красивым фасадом скрываются обманутые покупатели недвижимостиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иск о банкротстве ООО «Бизнес-центр Аврора» подан в Екатеринбурге. Речь идет о сумме около восьми миллионов рублей — незначительной для 18-этажного здания на углу улиц Малышева и Шейнкмана. Однако на самом деле речь идет о том, что собственники помещений пытаются вернуть деньги, вложенные еще в 2014—2015 годах — на этапе строительства.

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ООО «Бизнес-центр Аврора» является владельцем большей части площадей в одноименном офисном здании. Учредитель ООО — Игорь Ражев, уставный капитал компании — 10 тысяч рублей. Иск о банкротстве подало ООО «Меркурий 87». В документах арбитражного суда говорится, что в мае 2015 года компания заключила предварительный договор купли-продажи помещений площадью 102,35 квадратного метра и балкона общей площадью 12,1 квадратного метра на 13-м этаже, сумма составляла около восьми миллионов рублей. Но помещения не были переданы покупателю, денег за них «Меркурий 87» также не получил.

Инициатор банкротного иска, небольшая строительная компания из Екатеринбурга, — не единственный пострадавший, уверяют на строительном рынке. «На этапе строительства центра Ражев использовал общую для рынка схему, то есть привлекал инвесторов под строительство объекта, а в качестве оплаты на вложенные деньги отдавал площади в построенном бизнес-центре. Однако после введения «Авроры» в эксплуатацию выяснилось, что владельцев обманули — помещения были уже заложены в банках как обеспечение кредитов, взятых для строительных работ.

Кредиты Ражев выплачивать перестал, банки забрали площади. Люди не могут получить ни денег, ни помещений», — рассказывает участник строительного рынка, знакомый с пострадавшими.

«Деньги с Ражева и его компаний получить невозможно», — говорит один из тех, кому выдан исполнительный лист о взыскании средств, вложенных в БЦ «Аврора». Сейчас в судах и у приставов лежит несколько дел в отношении как Ражева, так и его фирм. Одна из них — соинвестор строительства, компания «Кронверк» — признана банкротом, сейчас ликвидируется. ООО «Кронверк» возводило вместе с соинвесторами жилой комплекс «Полесье-2» в районе УНЦ в Екатеринбурге.

Отметим, что получить оперативный комментарий у официальных представителей БЦ не удалось. Срок действия домена aurora-bc истек, группа в соцсети не обновлялась с 2015 года, по рабочему телефону управляющего зданием застать не удалось.

Юлия Литвиненко
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© Служба новостей «URA.Ru»
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