19:29 26 июля 2017 0

Облкоммунэнерго ставит новое оборудование в котельных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тугулыме началась модернизация тепловой инфраструктуры. Из 6 котельных, которые обслуживают поселок, на двух уже завершается полная замена оборудования. Параллельно специалисты занимаются проектированием еще одной котельной, которая заменит три старых объекта. Причина, по которой коммунальщики так плотно занялись обновлением оборудования, — в неудовлетворительной работе техники.

По словам начальника регионального отделения «Облкоммунэнерго» Александра Куроптева, особое внимание в этом году коммунальщики уделили первой газовой котельной. От нее запитана большая часть потребителей и почти вся социалка: детсад, школа, техникум. С таким объемом она не справлялась, чем и было продиктовано решение провести модернизацию.

Серьезная реконструкция прошла и на второй котельной — там выведен из эксплуатации старый мазутный котел. До сих пор энергетики были вынуждены его использовать как резерв, чтобы обеспечить теплом всех присоединенных потребителей — мощности одного газового котла не хватало. В эту ремонтную кампанию его заменили. Дальнейший переход от жидкого топлива на «голубое» будет происходить и на остальных котельных. Это предусмотрено «Схемой теплоснабжения Тугулымского городского округа» и инвестпрограммой «Облкоммунэнерго».

«Теплоснабжение тугулымских объектов необходимо вывести на новый уровень. Мы уходим от использования нефти и мазута, построим и будем эксплуатировать котельную мощностью 6 МВт на природном газе. Она заменит два нефтяных и один угольный теплоисточник. Это абсолютно новое качество теплоснабжения, а кроме всего прочего проект экологичен — никаких продуктов сгорания нефти и угля», — сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Облкоммунэнерго» Сергей Куликов.