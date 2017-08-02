В Екатеринбурге — пожар в самом центре города. Очевидцы прислали в редакцию «URA.RU» видео, на котором заметен дым в районе Белого дома (здания правительства Свердловской области).
Между тем, как заверили «URA.RU» в Главном управлении МЧС по Свердловской области, ни Белый дом, ни Ельцин Центр, ни гостиница «Хаятт» от огня не пострадали. «Горит заброшенное двухэтажное здание на улице Володарского, — рассказала агентству руководитель пресс-службы областного спасательного главка Наталья Зырянова. — Сообщение о пожаре поступило в 18.09».
Возгорание в неэксплуатируемом здании произошло на втором этаже, вскоре огонь перекинулся на кровлю. Площадь пожара составляет 150 м². «На месте работают шесть единиц пожарно-спасательной техники, — сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС. — По предварительной информации, пострадавших нет».