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03 августа 2017
11:29  03 августа 2017 0

Кремлевские правозащитники требуют от Алтушкина не вырубать челябинский лес

В Москве на заседании СПЧ обсудили проблему Томинского ГОКаОфициальный сайт СПЧ

Представители Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ встретились в Москве 2 августа с вице-президентом Русской медной компании Дмитрием Говоровым. В ходе встречи обсуждались предприятия РМК в Челябинской области, в том числе будущий Томинский ГОК. В мероприятии приняли участие председатель СПЧ Михаил Федотов, а также члены Совета Леонид Никитинский, Сергей Цыпленков и Евгений Бобров, говорится в сообщении на официальном сайте СПЧ.

Строительство Томинского ГОКа связано с рекультивацией Коркинского угольного разреза. В документацию должны быть внесены соответствующие изменения, и только после этого можно говорить о готовности проекта. Члены СПЧ вновь обратили внимание, что на сегодня новый проект освоения месторождения не разработан и не прошел экологическую экспертизу. А значит, начинать вырубку деревьев и строительство комбината нецелесообразно.

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«Правозащитники подчеркнули, что настаивают на том, чтобы компания решала все проблемы с общественностью за столом переговоров. Представитель РМК пообещал довести позицию Совета до руководства компании, а также повысить уровень разъяснительной работы с населением», — говорится в сообщении СПЧ.

О том, что надо довести новый проект до конца, с учетом экологических требований, власти Челябинской области также заявляли, когда президент РМК Игорь Алтушкин дал старт началу строительству ГОКа. О незавершенности проекта говорили и во время выездной сессии СПЧ на Южном Урале.

Жители Челябинской области подавали коллективный иск в областной суд, чтобы прекратить вырубку Томинского леса под ГОК. В удовлетворении иска было отказано, готовится апелляция в Верховный суд РФ.

Альбина Золотухина
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