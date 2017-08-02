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02 августа 2017
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31 июля 2017
Главные новости Челябинской области
08:50  02 августа 2017 0

Челябинцы дойдут до Верховного суда в борьбе с Алтушкиным

Митинг против строительства Томинского ГОК. Челябинск, экология, митинг, стоп гок
Иск по защите леса стал первым коллективным обращением, рассмотренным в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 1 августа отказал в удовлетворении коллективного иска по отмене постановления об изменении статуса лесопарковой зоны Сосновского района, подписанного в 2013 году и. о. губернатора Сергеем Комяковым. Как заявили «URA.RU» в пресс-службе суда, истцами выступили около четырех тысяч жителей региона, подобное заявление было рассмотрено впервые. Авторы жалобы будут оспаривать решение в Верховном суде РФ.

«Изначально особых шансов в Челябинском суде у нас не было, но уклониться от этого боя, обойтись без него мы не могли всё равно, это обязательный этап. Тем более, что наша правовая позиция была и законна, и обоснована. Впереди — Верховный суд России», — говорится в сообщении на странице движения «Стоп-ГОК» «ВК».

Процесс проходил в облсуде, так как иски к исполнительной власти рассматриваются на региональном уровне. В облсуде подчеркивают, что вопросы запрета строительства Томинского ГОКа судом не рассматривались. Но истцы считают, что если постановление будет признано незаконным, то можно остановить строительство «дочки» РМК, под которое на основании документов вырубают лес. Первым заявление в суд подал юрист Владимир Казанцев, а затем к иску присоединились жители области.

Работы на площадке Томинского ГОКа начались в июне. Президент «Русской медной компании» Игорь Алтушкин заявил о старте проекта 11 июля на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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