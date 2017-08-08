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Главные новости Пермского края
11:29  08 августа 2017 0

Автор «распятого Гагарина» застелил Пермь советским ковром. ФОТО

На создание арт-объекта у Александра Жунева ушло пять километров скотчаФото: страница Александра Жунева в Facebook

Автор скандальной работы «Распятый Гагарин» Александр Жунев разместил на улице Петропавловская в Перми новый арт-объект «Уральская роза: Cover», выполненный из цветного скотча.

По словам автора работы и его помощников, цветной узорчатый ковер из скотча напомнит пермякам о том, что к своему городу нужно относиться так же, как и к своему дому. На создание арт-объекта потребовалось около 100 мотков скотча, общая длина составляет около пяти километров. На сетке-рабице художник за две недели выполнил узор «Уральская роза» в рамках фестиваля «Длинные истории Перми», пишет портал chitaitext.ru.

На изготовление арт-объекта потратили 5 тысяч метров скотча
Фото: страница Наили Аллахвердиевой в Facebook

Как писало «URA.RU» ранее, свое самое известное творение в виде изображения стального креста и распятого на нем первого космонавта Александр Жунев разместил на улице Советской в Перми весной 2015 года. После появления «распятого Гагарина» объектом заинтересовались сотрудники полиции, многие горожане были шокированы рисунком.

Лев Истомин
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