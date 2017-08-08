Автор «распятого Гагарина» застелил Пермь советским ковром. ФОТО

Автор скандальной работы «Распятый Гагарин» Александр Жунев разместил на улице Петропавловская в Перми новый арт-объект «Уральская роза: Cover», выполненный из цветного скотча.
По словам автора работы и его помощников, цветной узорчатый ковер из скотча напомнит пермякам о том, что к своему городу нужно относиться так же, как и к своему дому. На создание арт-объекта потребовалось около 100 мотков скотча, общая длина составляет около пяти километров. На сетке-рабице художник за две недели выполнил узор «Уральская роза» в рамках фестиваля «Длинные истории Перми», пишет портал chitaitext.ru.
Как писало «URA.RU» ранее, свое самое известное творение в виде изображения стального креста и распятого на нем первого космонавта Александр Жунев разместил на улице Советской в Перми весной 2015 года. После появления «распятого Гагарина» объектом заинтересовались сотрудники полиции, многие горожане были шокированы рисунком.