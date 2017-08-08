В Шадринске на 355-летии города выступит известный исполнитель шансона и уроженец города Евгений Григорьев (Жека), который поздравит земляков с праздником и исполнит свои хиты.
Однако не все жители города оценили выбор чиновников. Пользователи соцсетей стали активно обсуждать тему выбора артиста, успокаивая себя тем, что на День города в Омске главной запевалой стала Надежда Бабкина, не пользующаяся большим спросом среди молодежи.
«К данному мероприятию не забудьте взять аксессуары: семки, четки и тренируем присяд на корты», — иронично заметил Bod Marley. Подбодрил шадринцев житель города Евгений Вараксин: «Ну, Шадринску еще повезло, в Омске, вон, Бабкина всех с Днем города поздравляла».
Впрочем, отметились в комментариях в группе «Подслушано Шадринск» и пользователи, вполне лояльные к исполнителям шансона. «ООО, Жека. Нормуль. А то всякие «зайцы шоколадные и Кометы приезжают», — заметил Стас Плотников.
Как писало «URA.RU» ранее, июльское приглашение Надежды Бабкиной на День города в Омске возмутило не только рядовых горожан, но и представителей власти. По мнению члена омского Заксобрания Виктора Стручаева, из-за подобных концертов молодежь покидает регион.