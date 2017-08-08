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Главные новости Курганской области
14:04  08 августа 2017 1

«Нам еще повезло, в Омске Бабкина». Жители Шадринска возмутились выступлением Жеки в День города. ФОТО

Жека ждет встречи с зауральцамиФото: страничка исполнителя в Instagram

В Шадринске на 355-летии города выступит известный исполнитель шансона и уроженец города Евгений Григорьев (Жека), который поздравит земляков с праздником и исполнит свои хиты.

Однако не все жители города оценили выбор чиновников. Пользователи соцсетей стали активно обсуждать тему выбора артиста, успокаивая себя тем, что на День города в Омске главной запевалой стала Надежда Бабкина, не пользующаяся большим спросом среди молодежи.

«К данному мероприятию не забудьте взять аксессуары: семки, четки и тренируем присяд на корты», — иронично заметил Bod Marley. Подбодрил шадринцев житель города Евгений Вараксин: «Ну, Шадринску еще повезло, в Омске, вон, Бабкина всех с Днем города поздравляла».

Впрочем, отметились в комментариях в группе «Подслушано Шадринск» и пользователи, вполне лояльные к исполнителям шансона. «ООО, Жека. Нормуль. А то всякие «зайцы шоколадные и Кометы приезжают», — заметил Стас Плотников.

Как писало «URA.RU» ранее, июльское приглашение Надежды Бабкиной на День города в Омске возмутило не только рядовых горожан, но и представителей власти. По мнению члена омского Заксобрания Виктора Стручаева, из-за подобных концертов молодежь покидает регион.

К приезду Жеки горожане закупают семечки
Фото: группа «ВКонтакте» «Подслушано Шадринск»

Лев Истомин
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