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Главные новости Челябинской области
10:35  12 октября 2017 1

Челябинец продает на Avito боевую машину разведчиков. ФОТО

БРДМ-2 ищет нового хозяинаФото: Avito.ru

Житель Челябинска решил продать через сайт бесплатных объявлений Avito боевую машину разведчиков БРДМ-2. Цена техники составляет всего 750 тысяч рублей.

Как утверждает продавец «Бардака» (так машину прозвали в армии по аббревиатуре), техника находится в отличном состоянии. Она прекрасно передвигается как по трассам так и по бездорожью, в воде и по лесу, развивая скорость до 90 км/ч.

Заправляет военную технику челябинец бензином Аи-80, хозяин утверждает, что ест она «не больше, чем Land Cruiser: по городу — литров 30, по лесу — побольше».

Хозяин БРДМ-2 уточняет, что в машине имеется семь мест, и для того, чтобы ею управлять, необходимо водительское удостоверение категории «С», пишет «Федеральное агентство новостей». Боевая машина разведчиков состоит на учете в Гостехнадзоре.

«Наигрался в детство — вот и продаю. Как говорится, маленькие мальчики — маленькие машинки, большие мальчики — большие машинки. Сам играл три года», — пояснил владелец БРДМ-2 челябинскому порталу 74.ru.

Владелец также уточнил, что по обслуживанию разведывательная машина не тяжелее, чем «ГАЗон». «Сверху броня, а всё остальное — ГАЗ-41». Он отметил, что все военное оборудование с БРДМ-2 давно уже снято и машину могут использовать охотники, любители страйкбола или бизнесмены из Москвы: «куда б ни поехал — он прет, как танк, и поцарапать не жалко».

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Фото: сайт «Авито»

БРДМ-2 серийно производили с 1963 по 1982 годы на Горьковском автозаводе, с 1982 по 1989 год — на Арзамасском машиностроительным заводе, а также по лицензии в Польше, Чехословакии и Югославии, уточняет информагентство Nation News. В СССР производство техники былозавершено в ноябре 1989 года.

Ранее, как писало «URA.RU», на озере в Челябинске отдыхающие сняли на видео плывущий «за хлебом» БТР. Пользователи пожаловались на плохое качество видео, впрочем, даже при таком низком разрешении некоторые смогли отличить БТР от БРДМ-2 (бронированной разведывательно-дозорной машины-2), настаивая на том, что именно последняя стала объектом видеосъемки. При этом несколько человек заявили, что в тех окрестностях видели её уже несколько раз.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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