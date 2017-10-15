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15 октября 2017
18:02  15 октября 2017 0

В ДНР заявили, что Украина перебросила тяжелое вооружение в Донбасс

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
К линии соприкосновения перебросили артустановки и танкиФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украина перебросила 13 артустановок и танков к линии соприкосновения на мариупольском направлении, заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В течение последних суток в район Гранитного перебросили три единицы самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» калибром 122 миллиметра, две БМП-2 и 10 танков, уточняет Басурин, слова которого приводит РИА «Новости». По данным разведки, противник продолжает перемещение тяжелого вооружения рядом с линией соприкосновения сторон.

Также выяснилось, продолжает Басурин, что силовики отбирают имущество у жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса. В районе населенного пункта Горняк у местного фермера солдаты 128 отдельной горнопехотной бригады отняли трактор Т-25А, чтобы проводить на позициях инженерные работы.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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