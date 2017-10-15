В ДНР заявили, что Украина перебросила тяжелое вооружение в Донбасс

Украина перебросила 13 артустановок и танков к линии соприкосновения на мариупольском направлении, заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
В течение последних суток в район Гранитного перебросили три единицы самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» калибром 122 миллиметра, две БМП-2 и 10 танков, уточняет Басурин, слова которого приводит РИА «Новости». По данным разведки, противник продолжает перемещение тяжелого вооружения рядом с линией соприкосновения сторон.
Также выяснилось, продолжает Басурин, что силовики отбирают имущество у жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса. В районе населенного пункта Горняк у местного фермера солдаты 128 отдельной горнопехотной бригады отняли трактор Т-25А, чтобы проводить на позициях инженерные работы.