Суд арестовал имущество по делу о хищениях экс-чиновников Минкульта РФ

Столичный суд арестовал имущество родственников одного из фигурантов уголовного дела о хищениях при проведении ремонта построек Соловецкого монастыря. Об этом сообщается в официальных судебных документах.
«Арест был наложен на имущество дочери и супруги обвиняемого. Арестованы две квартиры, три автомобиля и два банковских счета», — приводит содержание документа РИА Новости.
В мае 2023 года Мещанский суд Москвы по делу о хищении в особо крупном размере приговорил экс-чиновников Минкультуры Владимира Цветнова и Павла Мосолова к срокам от 2 до 4 лет колонии. Также сроки получили предприниматели Татьяна Магдеева и Сергей Семиков, выигравшие тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Кроме того, в Россию из Камбоджи экстрадировали еще одного фигуранта дела Сергея Волкова. По версии следствия они похитили из бюджета Минкультуры РФ более 19 миллионов рублей.
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