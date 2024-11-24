Суд арестовал имущество по делу о хищениях экс-чиновников Минкульта РФ

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Экс-чиновники и другие фигуранты дела похитили 19 млн рублей
Экс-чиновники и другие фигуранты дела похитили 19 млн рублей Фото:

Столичный суд арестовал имущество родственников одного из фигурантов уголовного дела о хищениях при проведении ремонта построек Соловецкого монастыря. Об этом сообщается в официальных судебных документах. 

«Арест был наложен на имущество дочери и супруги обвиняемого. Арестованы две квартиры, три автомобиля и два банковских счета», — приводит содержание документа РИА Новости. 

В мае 2023 года Мещанский суд Москвы по делу о хищении  в особо крупном размере приговорил экс-чиновников Минкультуры Владимира Цветнова и Павла Мосолова к срокам от 2 до 4 лет колонии. Также сроки получили предприниматели Татьяна Магдеева и Сергей Семиков, выигравшие тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Кроме того, в Россию из Камбоджи экстрадировали еще одного фигуранта дела Сергея Волкова. По версии следствия они похитили из бюджета Минкультуры РФ более 19 миллионов рублей. 

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Столичный суд арестовал имущество родственников одного из фигурантов уголовного дела о хищениях при проведении ремонта построек Соловецкого монастыря. Об этом сообщается в официальных судебных документах.  «Арест был наложен на имущество дочери и супруги обвиняемого. Арестованы две квартиры, три автомобиля и два банковских счета», — приводит содержание документа РИА Новости.  В мае 2023 года Мещанский суд Москвы по делу о хищении  в особо крупном размере приговорил экс-чиновников Минкультуры Владимира Цветнова и Павла Мосолова к срокам от 2 до 4 лет колонии. Также сроки получили предприниматели Татьяна Магдеева и Сергей Семиков, выигравшие тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Кроме того, в Россию из Камбоджи экстрадировали еще одного фигуранта дела Сергея Волкова. По версии следствия они похитили из бюджета Минкультуры РФ более 19 миллионов рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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