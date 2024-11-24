Замглавы МИД РФ Руденко: США накачивают Азию запрещенным ударным оружием

НАТО накачивает азиатские страны запрещенным по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ударным оружием. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос о возможном росте напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) после прихода к власти в США избранного президента Дональда Трампа.
Начатый в 2017 году во время первого президентского срока Трампа проект двойного сдерживания России и Китая продолжил расширяться под руководством нынешнего президента Штатов Джо Байдена. Также Андрей Руденко упомянул о глобализации мандата НАТО. «Данный вектор, обозначенный еще республиканцами, юридически оформился уже при демократической администрации и привел к резкому всплеску милитаризации Азии, накачиванию этой части света ударными вооружениями, включая запрещенные Договором о РСМД», — заявил Руденко. Его слова передает ТАСС.
Говоря о дальнейших действиях американской администрации, замглавы МИД РФ отметил, что не стоит делать предположения относительно их планов. Однако он указал на продолжающийся процесс деградации обстановки в АТР, потому что стратегия Вашингтона в регионе предполагает создание закрытых альянсов избирательного состава и усиленной сетевой структуры блоковых механизмов.
Ранее Андрей Руденко сообщил, что российская сторона даст жесткий ответ на враждебные шаги со стороны Японии, руководствуясь при этом собственными национальными интересами. По его словам, Токио не намерен менять ситуацию в лучшую сторону, если смотреть на реакцию японского правительства на слова российского главы Владимира Путина во время заседания клуба «Валдай», передает «Царьград». Более подробно об итогах заседания и заявлениях Путина — в материале URA.RU.
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