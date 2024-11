В США назвали новый регион РФ, по которому ВСУ ударят ракетами ATACMS

WSJ: следующим регионом, который ВСУ атакуют ракетами ATACMS, может стать Ростов

ВСУ могут атаковать ATACMS Ростовскую область, в частности, аэропорты, пишет WSJ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После атаки на Брянскую область дальнобойными американскими ракетами ATACMS украинская армия может напасть на Ростовскую область. Об этом сообщила The Wall Street Journal. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ О мировой войне и помощи Украине: заявления США после первых ударов вглубь РФ ракетами ATACMS «Одна из крупнейших концентраций, на которую потенциально может напасть Украина, находится в Ростовской области на юге России. Там в пределах досягаемости находятся как минимум четыре аэропорта», — говорится в материале. Отмечается, что некоторые аэропорты в регионе — гражданские, они вряд ли могут стать целью украинской армии. Также аналитический центр Institute for the Study of War составил карту порядка 200 целей ВСУ в России, которые находятся в радиусе действия ATACMS. Уточняется, что ракета имеет радиус действия в 305,78 километров. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над РФ за неделю с 18 по 24 ноября были уничтожены пять ракет ATACMS и две британские крылатые ракеты Storm Shadow. В ответ на атаку украинской стороны ВС РФ осуществили 30 групповых ударов, в том числе ракетой «Кинжал». Кроме того, ответом на запуск ВСУ дальнобойного оружия по российской территории стали испытания новой ракеты средней дальности «Орешник». Associated Press написало, что сигнал, который РФ отправило испытаниями нового оружия, должен быть воспринят на Западе, передает «Национальная служба новостей». Также URA.RU выяснило у главреда журнала «Национальная оборона», полковника запаса Игоря Коротченко, ка устроен «Орешник». Подробно об этом можно прочитать в материале агентства.

