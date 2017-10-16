В ХМАО поймали сбежавших несовершеннолетних преступников

В ХМАО задержали двух воспитанников спецшколы закрытого типа Юрия Петлина и Архипа Ярмолюка. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Подростков задержали в Игриме на пути в Березовский район, где живут родители одного из воспитанников сургутской спецшколы. Сейчас решается вопрос о транспортировке беглецов в спецшколу для детей с девиантным поведением, расположенную в Сургуте.
Как ранее сообщало «URA.RU», 17-летние воспитанники спецшколы закрытого типа Юрий Петлин и Архип Ярмолюк сбежали из Сургутской городской клинической больницы, вскрыв окно. Там подростки лечились от простудного заболевания.
Сургутская спецшкола закрытого типа для подростков с девиантным поведением, где содержатся несовершеннолетние преступники, за последние несколько лет неоднократно фигурировала в громких скандалах. Школьники поднимали бунт и устраивали массовые побеги. В конце сентября в Сургуте было закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитанника спецшколы, пытавшего и насиловавшего других подростков — он обвиняется в 15 преступлениях.