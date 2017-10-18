Льготными ипотечными кредитами для всех жителей Ямала, о котором заявили власти, в 2017 году смогут воспользоваться только 133 семьи. По состоянию на среду, 18 октября, уже подано 40 заявок. Данные о количестве участников программы и условиях получения льготного кредитного продукта опубликованы на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Главное условие участия в программе — чистая кредитная история. Потому из сорока поданных заявок одобрено пока только 27. Этим семьям станет доступен ипотечной кредит по сниженной ставке — от 6,5% годовых. В том числе одобрены заявки двух многодетных семей, которые получат ипотечный кредит по минимально возможной ставке 5,75%. Эти участники прошли первый этап после подачи полного пакета документов — проверку платежеспособности.
Следующим этапом будет оценка выбранного первичного жилья. Оно должно относиться к строящемуся или вновь построенному, права на которое принадлежат застройщику. Заявки на кредит принимают до 1 декабря 2017 года.
25 сентября этого года Федеральным агентством по ипотечному жилищному кредитованию снижена процентная ставка на 0,5 пункта. Правительство ЯНАО, воспользовавшись этим, запускает пилотный проект приобретения жилья на первичном рынке на 3% ниже обычного. До введения этой программы действующая процентная ставка составляет от 9% на новое готовое или строящееся жилье при условии предоплаты половины стоимости жилья.
На реализацию мероприятия в 2017 году власти региона направили 45 млн рублей из окружного бюджета.