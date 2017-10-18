{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Официально: храм не будет построен на территории пруда. "URA.Ru" узнало о настоящей причине переноса стройки.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,27
Динамика за 2 недели
Евро 67,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 октября 2017
17 октября 2017
16 октября 2017
15:05  18 октября 2017 0

Сверхльготная ипотека властей ЯНАО оказалась штучным продуктом. Места занимают одно за другим

Клипарт. Декабрь. Ханты-Мансийск, ключи от квартиры
В 2017 году ключи от новых квартир по правительственной программе смогут получить только 133 ямальцаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Льготными ипотечными кредитами для всех жителей Ямала, о котором заявили власти, в 2017 году смогут воспользоваться только 133 семьи. По состоянию на среду, 18 октября, уже подано 40 заявок. Данные о количестве участников программы и условиях получения льготного кредитного продукта опубликованы на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Главное условие участия в программе — чистая кредитная история. Потому из сорока поданных заявок одобрено пока только 27. Этим семьям станет доступен ипотечной кредит по сниженной ставке — от 6,5% годовых. В том числе одобрены заявки двух многодетных семей, которые получат ипотечный кредит по минимально возможной ставке 5,75%. Эти участники прошли первый этап после подачи полного пакета документов — проверку платежеспособности.

Следующим этапом будет оценка выбранного первичного жилья. Оно должно относиться к строящемуся или вновь построенному, права на которое принадлежат застройщику. Заявки на кредит принимают до 1 декабря 2017 года.

25 сентября этого года Федеральным агентством по ипотечному жилищному кредитованию снижена процентная ставка на 0,5 пункта. Правительство ЯНАО, воспользовавшись этим, запускает пилотный проект приобретения жилья на первичном рынке на 3% ниже обычного. До введения этой программы действующая процентная ставка составляет от 9% на новое готовое или строящееся жилье при условии предоплаты половины стоимости жилья.

На реализацию мероприятия в 2017 году власти региона направили 45 млн рублей из окружного бюджета.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров