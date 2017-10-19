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19 октября 2017
18 октября 2017
18:13  19 октября 2017 0

Росприроднадзор ХМАО пытается наказать руководителей скандального дельфинария. «Судебная машина буксует, тут мы бессильны»

Дельфинарий якобы использовал краснокнижных дельфиновФОТО:www.veseliymakler.ru

Росприроднадзор и прокуратура пытаются привлечь к ответственности дельфинарий, спровоцировавший в Югре череду крупных скандалов. Сотрудники передвижного дельфинария эксплуатировали краснокнижных млекопитающих с серьезными нарушениями законодательства. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, дельфинарий с целью обогащения использовал краснокнижных дельфинов — афалин, которые были привезены в Югру незаконно. И теперь у хозяев необходимо изъять животных.

Начальник отдела геологического надзора Росприроднадзора Николай Марушко рассказал «URA.RU», что при обороте водных биологических ресурсов действительно был нарушен закон. «Нарушен порядок оборота дельфинов, их запрещено было вывозить из Алтая и Томской области, а их привезли в ХМАО. Вместе с прокуратурой мы собрали доказательную базу, возбудили дело и отправили его в суд. Но районный суд занял интересную позицию и отправил дело в мировой суд. Судебная машина буксует, тут мы бессильны», — рассказывает Николай Марушко.

Также собеседник добавил, что за подобное административное правонарушение предусматривается наказание в виде крупного штрафа и конфискации дельфинов.

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Получить комментарий районного суда на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе суда не ответили на звонок журналиста.

Напомним, передвижной дельфинарий посетил регион летом 2017 года. Условия содержания дельфинов вызвали общественную критику в адрес предпринимателей. Общественники призвали дельфинарий покинуть Югру и выпустить дельфинов на волю.

Игорь Волосин
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