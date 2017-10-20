12:28 20 октября 2017 4

На "Маяке" возобновили работу с иностранными АЭС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ПО «Маяк» состоялось совещание с участием директора департамента промышленности ядерных боеприпасов Росатома Андрея Егорова. Основными обсуждаемыми вопросами стали итоги деятельности ПО «Маяк» за 9 месяцев 2017 года, прогноз исполнения бюджета предприятия в 2017 году и планы на период с 2018 по 2020 год, сообщает информационная служба ФГУП «ПО «Маяк».

«В целом, ожидается, что цифры, заложенные в программу деятельности нашего предприятия, в 2017 году будут полностью выполнены, несмотря на достаточно напряженный год. Напомню, что в 2017 году изменился порядок авансирования гособоронзаказа да и основная выручка по гражданским направлениям сместилась на 3-й и 4-й кварталы. Кроме того, в этом году сложилась значительная задолженность со стороны наших заказчиков и мы были вынуждены взять кредиты для обеспечения расчетов как с работниками предприятия, так и с нашими поставщиками. „Маяк“ рассчитывает до конца 2017 года эти кредиты погасить и в целом по году получить доход в размере свыше 20 миллиардов рублей», — прокомментировал итоги совещания замгендиректора ПО «Маяк» по экономике и финансам Андрей Порошин.

Кроме того, на совещании было отмечено, что за три года на предприятии была проведена серьезная работа для возобновления контрактов с иностранным АЭС на переработку их отработанного ядерного топлива. В 2017 году усилия предприятия увенчались успехом, и в настоящее время на АЭС «Козлодуй» (Болгария) в стадии загрузки находятся контейнеры с ОЯТ, которые, как ожидается, будут доставлены на «Маяк» в ноябре 2017 года.