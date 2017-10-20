{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 67,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 октября 2017
19 октября 2017
18 октября 2017
Главные новости Челябинской области
12:28  20 октября 2017 4

Уральские атомщики планируют заработать на ядерных отходах 20 миллиардов

На "Маяке" возобновили работу с иностранными АЭСФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ПО «Маяк» состоялось совещание с участием директора департамента промышленности ядерных боеприпасов Росатома Андрея Егорова. Основными обсуждаемыми вопросами стали итоги деятельности ПО «Маяк» за 9 месяцев 2017 года, прогноз исполнения бюджета предприятия в 2017 году и планы на период с 2018 по 2020 год, сообщает информационная служба ФГУП «ПО «Маяк».

«В целом, ожидается, что цифры, заложенные в программу деятельности нашего предприятия, в 2017 году будут полностью выполнены, несмотря на достаточно напряженный год. Напомню, что в 2017 году изменился порядок авансирования гособоронзаказа да и основная выручка по гражданским направлениям сместилась на 3-й и 4-й кварталы. Кроме того, в этом году сложилась значительная задолженность со стороны наших заказчиков и мы были вынуждены взять кредиты для обеспечения расчетов как с работниками предприятия, так и с нашими поставщиками. „Маяк“ рассчитывает до конца 2017 года эти кредиты погасить и в целом по году получить доход в размере свыше 20 миллиардов рублей», — прокомментировал итоги совещания замгендиректора ПО «Маяк» по экономике и финансам Андрей Порошин.

Кроме того, на совещании было отмечено, что за три года на предприятии была проведена серьезная работа для возобновления контрактов с иностранным АЭС на переработку их отработанного ядерного топлива. В 2017 году усилия предприятия увенчались успехом, и в настоящее время на АЭС «Козлодуй» (Болгария) в стадии загрузки находятся контейнеры с ОЯТ, которые, как ожидается, будут доставлены на «Маяк» в ноябре 2017 года.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров