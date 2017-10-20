Ямальцы на месяц остались без посылок и писем. Все почтальоны уволились

Отделения «Почты России» в поселках Тазовский и Газ-Сале более месяца были закрыты из-за отсутствия кадров. Читатели «URA.RU» сообщили, что население муниципалитетов на протяжении всего этого времени испытывало серьезные проблемы с доставкой писем, посылок, газет и прочей корреспонденции. Кроме того, перебои с работой почтовых отделений наблюдают во многих других муниципалитетах Ямала.
Пресс-служба ямальского управления «Почты России» на запрос агентства подтвердила, что в Тазовском и Газ-Сале были проблемы с персоналом. «На сегодняшний день кадровый вопрос решен, отделения работают в штатном режиме, все услуги оказываются клиентам вовремя и в полном объеме», — утверждают в управлении.
По данным управления, в отделениях идет работа по снижению кадровой текучки и повышению квалификации работников и производительности труда. На предприятиях совершенствуют систему обучения и идет работа по повышению зарплат.
Перебои в работе других отделений там объяснили настройкой нового программного обеспечения. К примеру, сейчас идет настройка на отделения почты в Новом Уренгое. «Новое ПО направлено на оптимизацию и автоматизацию производственных процессов. Переход позволит не только уменьшить сократить время ожидания, но и повысить уровень клиентского сервиса», — прокомментировали в «Почте России».