Житель Сургута, потерявший ключи, вышел в окно третьего этажа. ВИДЕО

18:43 20 октября 2017 0

Медики со спасателями сняли пострадавшего с козырька дома Фото: скриншот с видео

В Сургуте мужчина упал с третьего этажа на козырек дома на улице Югорской. Очевидцы сообщили об инциденте в скорую помощь.

После падения 37-летний местный житель остался жив, но получил переломы. Его госпитализировали. По словам соседей, мужчина остался дома один, его закрыли снаружи. Когда он собрался выйти на улицу, житель Сургута понял, что потерял ключи. Тогда он вышел из квартиры через окно.

«Произошел несчастный случай, криминала нет», — сказали «URA.RU» в УМВД по ХМАО.