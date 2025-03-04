Врачи ХМАО удалили рекордное число опухолей у пациента

Врачи из Советского (ХМАО) впервые удалили из толстой кишки пациента 22 новообразования. Об этом сообщили в пресс-службе окружного депздрава.
«Операция длилась два часа, в результате удалось убрать все новообразования, они были разных размеров, самые большие достигали 4 см в диаметре. В своей практике врачи эндоскопического отделения никогда не сталкивались с таким большим количеством новообразований, обычно их число не превышает пяти», — сказано в сообщении.
Ткани опухолей направили на гистологическое исследование, по результатам которого будет определена дальнейшая тактика лечения. Сейчас пациент находится в стационаре хирургического отделения, чувствует он себя хорошо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!