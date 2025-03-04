04 марта 2025

Врачи ХМАО удалили рекордное число опухолей у пациента

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи из Советского удалили 22 опухоли у пациента
Врачи из Советского удалили 22 опухоли у пациента Фото:

Врачи из Советского (ХМАО) впервые удалили из толстой кишки пациента 22 новообразования. Об этом сообщили в пресс-службе окружного депздрава.

«Операция длилась два часа, в результате удалось убрать все новообразования, они были разных размеров, самые большие достигали 4 см в диаметре. В своей практике врачи эндоскопического отделения никогда не сталкивались с таким большим количеством новообразований, обычно их число не превышает пяти», — сказано в сообщении.

Ткани опухолей направили на гистологическое исследование, по результатам которого будет определена дальнейшая тактика лечения. Сейчас пациент находится в стационаре хирургического отделения, чувствует он себя хорошо.

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Врачи из Советского (ХМАО) впервые удалили из толстой кишки пациента 22 новообразования. Об этом сообщили в пресс-службе окружного депздрава. «Операция длилась два часа, в результате удалось убрать все новообразования, они были разных размеров, самые большие достигали 4 см в диаметре. В своей практике врачи эндоскопического отделения никогда не сталкивались с таким большим количеством новообразований, обычно их число не превышает пяти», — сказано в сообщении. Ткани опухолей направили на гистологическое исследование, по результатам которого будет определена дальнейшая тактика лечения. Сейчас пациент находится в стационаре хирургического отделения, чувствует он себя хорошо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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