04 марта 2025

В Нижневартовске отменили кинопоказы в рамках фестиваля «Дух огня»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Дворце искусств отменили кинофестиваль из-за технических проблем
В Дворце искусств отменили кинофестиваль из-за технических проблем Фото:

В нижневартовском Дворце искусств отменили кинопоказы в рамках фестиваля «Дух огня» с 5 по 10 марта. Об этом сообщили в самом учреждении.

«Дорогие друзья, по техническим причинам кинопоказы в рамках фестиваля „Дух огня“ отменяются. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!» — сказано в сообщении на официальной странице дворца в ВК.

Директор учреждения Антон Романов сообщил URA.RU, что в этом году формат файлов для кинопоказа не соответствовал их оборудованию. «У организаторов изменился подход к передаче контента, теперь они не передают кино в виртуальные концертные залы, а только исключительно в кинотеатры. Два года подряд у нас были кинофестивали, но в этот раз техническая сторона вопроса не позволила воспроизвести показ», — пояснил руководитель.

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В нижневартовском Дворце искусств отменили кинопоказы в рамках фестиваля «Дух огня» с 5 по 10 марта. Об этом сообщили в самом учреждении. «Дорогие друзья, по техническим причинам кинопоказы в рамках фестиваля „Дух огня“ отменяются. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!» — сказано в сообщении на официальной странице дворца в ВК. Директор учреждения Антон Романов сообщил URA.RU, что в этом году формат файлов для кинопоказа не соответствовал их оборудованию. «У организаторов изменился подход к передаче контента, теперь они не передают кино в виртуальные концертные залы, а только исключительно в кинотеатры. Два года подряд у нас были кинофестивали, но в этот раз техническая сторона вопроса не позволила воспроизвести показ», — пояснил руководитель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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