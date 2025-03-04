В Нижневартовске отменили кинопоказы в рамках фестиваля «Дух огня»

В нижневартовском Дворце искусств отменили кинопоказы в рамках фестиваля «Дух огня» с 5 по 10 марта. Об этом сообщили в самом учреждении.
«Дорогие друзья, по техническим причинам кинопоказы в рамках фестиваля „Дух огня“ отменяются. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!» — сказано в сообщении на официальной странице дворца в ВК.
Директор учреждения Антон Романов сообщил URA.RU, что в этом году формат файлов для кинопоказа не соответствовал их оборудованию. «У организаторов изменился подход к передаче контента, теперь они не передают кино в виртуальные концертные залы, а только исключительно в кинотеатры. Два года подряд у нас были кинофестивали, но в этот раз техническая сторона вопроса не позволила воспроизвести показ», — пояснил руководитель.
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