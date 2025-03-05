Житель Екатеринбурга продавал фейковые автомобильные запчасти в ХМАО

Житель Екатеринбурга два года продавал несуществующие автомобильные запчасти через соцсети в ХМАО. Об этом сообщили в полиции Югры.
«Следствием установлено, что в период с декабря 2022 по март 2024 злоумышленник, создав страницу в социальной сети, публиковал информацию о продаже несуществующих автомобильных дисков, шин и колес известных марок по заниженной стоимости. Иллюстрации к объявлениям находил в сети Интернет», — написало ведомство в своем telegram-канале.
На уловку мошенника попались девять человек, ущерб составил 231 000 рублей. На мужчину возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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