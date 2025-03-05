Житель Екатеринбурга продавал фейковые автомобильные запчасти в ХМАО

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Мужчина продавал несуществующие запчасти для автомобилей
Мужчина продавал несуществующие запчасти для автомобилей Фото:

Житель Екатеринбурга два года продавал несуществующие автомобильные запчасти через соцсети в ХМАО. Об этом сообщили в полиции Югры.

«Следствием установлено, что в период с декабря 2022 по март 2024 злоумышленник, создав страницу в социальной сети, публиковал информацию о продаже несуществующих автомобильных дисков, шин и колес известных марок по заниженной стоимости. Иллюстрации к объявлениям находил в сети Интернет», — написало ведомство в своем telegram-канале.

На уловку мошенника попались девять человек, ущерб составил 231 000 рублей. На мужчину возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Житель Екатеринбурга два года продавал несуществующие автомобильные запчасти через соцсети в ХМАО. Об этом сообщили в полиции Югры. «Следствием установлено, что в период с декабря 2022 по март 2024 злоумышленник, создав страницу в социальной сети, публиковал информацию о продаже несуществующих автомобильных дисков, шин и колес известных марок по заниженной стоимости. Иллюстрации к объявлениям находил в сети Интернет», — написало ведомство в своем telegram-канале. На уловку мошенника попались девять человек, ущерб составил 231 000 рублей. На мужчину возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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