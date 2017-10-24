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08:00  24 октября 2017 0

Совет ветеранов Челябинска готовится к смене руководителя. «Команда Сумина» возвращается

Конференция За возрождение Урала. Челябинск., тефтелев евгений, рязанов николай, буравлев валентин
Евгений Тефтелев (слева) и Валентин Буралев (справа) знакомы со времен комсомолаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Совет ветеранов Челябинска» в среду, 25 октября, проведет отчетно-выборную конференцию, на которой изберут нового руководителя. По информации «URA.RU», общественную организацию возглавит бывший вице-губернатор Валентин Буравлев. Действующий руководитель Владимир Груздев займет должность советника главы города.

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев подтвердил «URA.RU», что кандидатура Буравлева рассматривается, но предложил дождаться итогов заседания. Владимир Груздев возглавляет совет ветеранов города с марта 2014 года, администрацией тогда руководил Сергей Давыдов.

Валентин Буравлев с декабря 1996 года по май 2010 года работал в правительстве Челябинской области у губернатора Петра Сумина и был одним из самых верных его соратников. Подал в отставку с поста вице-губернатора по связям с военными и правоохранительными структурами после смены власти в регионе. Буравлева, хотя и человека гражданского, очень уважали военные.

Уволившись с госслужбы, Валентин Буравлев не стал, как большинство его бывших соратников, потерявших посты с приходом Михаила Юревича, заниматься бизнесом. Занимался внуками, как обычный пенсионер. Участвовал в мероприятиях памяти Петра Сумина. Уже при Борисе Дубровском Валентин Буравлев стал появляться на заседаниях движения «За возрождение Урала» (ЗВУ) и таким образом вернулся в общественную повестку. Как представитель «старой гвардии», он все еще пользуется авторитетом в рядах ЗВУ.

С Валентином Буравлевым Евгений Тефтелев знаком со времен комсомола и по работе в правительстве области.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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