08:05 24 октября 2017 1

Борис Гриц заявил о серьезных проблемах в израильском обществе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Борис Гриц, атаковавший редакцию «Эха Москвы» 23 октября, за пять лет не смог найти работу в Израиле и жаловался на местные власти.

Мужчина написал в письме израильскому каналу, что с 2012 года не мог трудоустроиться в стране, несмотря на наличие двух дипломов о высшем образовании, включая докторскую степень по физике из Еврейского университета в Иерусалиме, пишет «Дождь».

«Я уверен, что-то, что со мной происходит эти 5 лет, свидетельствует о серьезных проблемах в израильском обществе», — заявил он в письме. Когда именно оно было получено, не уточняется. Гриц также обращался в Совет по правам человека в ООН с жалобами на израильское правительство.

Мужчина 23 октября ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр, напоминает «Национальная служба новостей». Журналистку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. В СК РФ возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», отмечает «Федеральное агентство новостей».