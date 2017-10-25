Заместитель председателя избирательной комиссии Челябинской области Наталья Макарова госпитализирована с рабочего места 25 октября, в среду, с гипертоническим кризом. Как сообщил «URA.RU» председатель облизбиркома Сергей Обертас, Макаровой стало плохо и коллеги вызвали скорую.
Ранее в нескольких телеграм-каналах появилось сообщение о некой анонимке, сообщающей, что у Макаровой фальшивый диплом о высшем образовании. Никто не взял на себя ответственность за анонимку. «Это „фейк“!» — заявил «URA.RU» Сергей Обертас. Однако скандальная история стоила Наталье Макаровой нервов, что и вылилось в криз.
Наталья Макарова была избрана заместителем председателя облизбиркома 7 декабря 2016 года, когда был сформирован новый состав комиссии.