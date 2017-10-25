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25 октября 2017
24 октября 2017
23 октября 2017
10:54  25 октября 2017 1

Зампреда челябинского облизбиркома увезли на скорой. «Не выдержали нервы»

Заседание челябинского облизбиркома в новом составе. Челябинск, макарова наталья
Наталью Макарову увезли с рабочего местаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель председателя избирательной комиссии Челябинской области Наталья Макарова госпитализирована с рабочего места 25 октября, в среду, с гипертоническим кризом. Как сообщил «URA.RU» председатель облизбиркома Сергей Обертас, Макаровой стало плохо и коллеги вызвали скорую.

Ранее в нескольких телеграм-каналах появилось сообщение о некой анонимке, сообщающей, что у Макаровой фальшивый диплом о высшем образовании. Никто не взял на себя ответственность за анонимку. «Это „фейк“!» — заявил «URA.RU» Сергей Обертас. Однако скандальная история стоила Наталье Макаровой нервов, что и вылилось в криз.

Наталья Макарова была избрана заместителем председателя облизбиркома 7 декабря 2016 года, когда был сформирован новый состав комиссии.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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