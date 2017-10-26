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23 октября 2017
10:27  26 октября 2017 0

Тюменскую мэрию пикетируют из-за повышения налога на недвижимость. ФОТО

Представители власти пока молчатФото: Михаил Калянов

В Тюмени коммунисты вышли к зданию мэрии на пикет против повышения налога на недвижимость для физических лиц. «Красные» потребовали в шесть раз снизить ставку налога, которую мэрия предлагает ввести в Тюмени с 1 января 2018 года.

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» лидер тюменского отделения РКРП Александр Черепанов, вместо этого коммунисты предлагают мэрии и депутатам гордумы ввести с нового года ставку налога на недвижимость в размере 0,005 процента кадастровой стоимости жилья. Для состоятельных горожан с доходом более 1 млн рублей в год предлагается принять ставку 0,03 процента. Изначально мэрия предлагала ставку 0,03 процента для всех собственников недвижимости.

В пикете приняли участие представители областного отделения КПРФ, в том числе первый секретарь тюменского обкома Тамара Казанцева и депутат Гордумы Тюмени Александр Чепик.

Михаил Калянов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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