В Тюмени коммунисты вышли к зданию мэрии на пикет против повышения налога на недвижимость для физических лиц. «Красные» потребовали в шесть раз снизить ставку налога, которую мэрия предлагает ввести в Тюмени с 1 января 2018 года.
Как рассказал корреспонденту «URA.RU» лидер тюменского отделения РКРП Александр Черепанов, вместо этого коммунисты предлагают мэрии и депутатам гордумы ввести с нового года ставку налога на недвижимость в размере 0,005 процента кадастровой стоимости жилья. Для состоятельных горожан с доходом более 1 млн рублей в год предлагается принять ставку 0,03 процента. Изначально мэрия предлагала ставку 0,03 процента для всех собственников недвижимости.
В пикете приняли участие представители областного отделения КПРФ, в том числе первый секретарь тюменского обкома Тамара Казанцева и депутат Гордумы Тюмени Александр Чепик.