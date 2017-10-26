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26 октября 2017
25 октября 2017
24 октября 2017
18:51  26 октября 2017 0

Полный тезка оппозиционера, объявившего войну Березовскому и Абрамовичу, ищет работу консьержа за 30 тысяч рублей

Такое объявление от имени Виктора Гузя было опубликовано в СетиИсточник: сайт «Карьерист.ру»

Объявление о поиске вакансии консьержа опубликовано на сайте «Карьерист.ру» от имени известного ямальского изобретателя и оппозиционера из Ноябрьска Виктора Гузя.

Свои зарплатные ожидания соискатель оценил в 30 тысяч рублей. Также автор объявления указал, что готов к переезду.

Сам Гузь опровергает подлинность объявления. «Предположу, что это одно из звеньев информационной войны „нефтяного лобби“ и их подтанцовки против меня», — заявил оппозиционер «URA.RU». Также он отметил, что это не первая подобная фейковая страница, созданная в Интернете. В одной из социальных сетей якобы от его имени ранее распространили заявление, что активист готов возглавить Ямал в случае госпереворота в России.

В 1990-х годах Виктор Гузь прославился тем, что выступал против создания ОАО «Сибнефть» (структуру контролировали Борис Березовский и Роман Абрамович), собирая многочисленные митинги у стен градообразующего предприятия «Ноябрьскнефтегаз». Затем активно противостоял хищнической, по его мнению, добыче углеводородов вновь созданной компанией.

Также Виктор Гузь известен своей инициативой создания народной компании по добычи нефти из законсервированных малодебитных скважин. Ранее он предлагал использовать для этого придуманную им новаторскую технологию.

Сергей Мороз
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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