21:31 26 октября 2017 0

За преступное увлечение экс-сенатора оштрафовали на четыре тысячи рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов оштрафован за употребление наркотиков на четыре тысячи рублей. Он был задержан в августе за стрельбу в столичном отеле Four Seasons.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасию Дзюрко.

После задержания Джабраилова в гостиничном номере, где он проживал, нашли белый порошок. Медики установили, что в момент стрельбы экс-сенатор находился в состоянии наркотического опьянения. Обвиняемый признался, что начал стрелять, так как не смог сдержать эмоций из-за неудачных переговоров. Якобы некие бизнесмены отказались спонсировать благотворительный фонд.

Однако это не единственное оправдание, которое он озвучивал. Ранее Джабраилов утверждал, что открыл стрельбу в гостиничном номере, чтобы проверить пистолет, напоминает «Национальная служба новостей».